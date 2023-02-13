Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар и ресторатор, который стал судьей "Мастер Шеф", колумбийского происхождения. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Хименес-Браво показал, как нужно правильно переходить на правильное питание. На кадрах Эктор нюхал шоколад, а потом кушал салат.
"Когда снова на ПП с понедельника", - написал Эктор в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков под публикацией и написали комментарии:
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Взрыв прогремел в жилом доме в Днепре: появились фото и трагические подробности
Тарас Цымбалюк после шквала критики ответил, почему он не на фронте: "Когда тебе пишет какой-то..."
В Украине возможны мощные землетрясения: назван опасный регион, где может повториться турецкая трагедия
"Прощай, королева": ушла из жизни знаменитая актриса-красавица, без мамы остались трое детей
"У соседа всегда вкуснее, даже нюхать шоколад";
"Я сегодня тоже на правильном понедельнике. Но это не точно, вечер покажет";
"Чисто я. С очередного понедельника снова на ПП";
"То же самое, воскресенье, две, я даже 1,5 года продержалась, а в течение войны что-то казнила. Появился какой-то страх, что могу остаться голодным. Вот и казнила";
"Или только бабы одни в голове";
"С утра ЗОЖ, а вечером жареная картошка";
"Ахахаха, классное видео".
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" покорил фигурой после похудения
А еще Politeka сообщала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал простой рецепт курицы
Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" раскрыл секрет легендарного греческого соуса