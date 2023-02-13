Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво - известный украинский шеф-повар и ресторатор, который стал судьей "Мастер Шеф", колумбийского происхождения. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Эктор и об Инстаграм, где делится не только рецептами, но и личными кадрами. А в этот раз Хименес-Браво показал, как нужно правильно переходить на правильное питание. На кадрах Эктор нюхал шоколад, а потом кушал салат.

"Когда снова на ПП с понедельника", - написал Эктор в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков под публикацией и написали комментарии:

"У соседа всегда вкуснее, даже нюхать шоколад";

"Я сегодня тоже на правильном понедельнике. Но это не точно, вечер покажет";

"Чисто я. С очередного понедельника снова на ПП";

"То же самое, воскресенье, две, я даже 1,5 года продержалась, а в течение войны что-то казнила. Появился какой-то страх, что могу остаться голодным. Вот и казнила";

"Или только бабы одни в голове";

"С утра ЗОЖ, а вечером жареная картошка";

"Ахахаха, классное видео".

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