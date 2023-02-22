Цього разу на своїй сторінці в Instagram блогерка показала, як виглядала в юності та в якій формі вона тепер.

"Давно тримаю це в собі, проте не можу вже втриматись і хочу ще почути вашу думку ❤️ Ви знаєте, що з самого дитинства я займаюсь гімнастикою і що я обожнюю саме цей вид спорту) Я дуже пишаюся собою та своїми спортивними досягненнями, але ще більше я хочу пишатися вами та вашими результатами ✨", — пише Даша Ульянова.

Вона думає над тим, щоб почати вчити шанувальниць, як сісти на шпагат. Багато дівчат думають, що це неможливо саме для них, проте екс-спортсменка наголосила, що мати гарну розтяжку може кожна.

"І зараз, в свої 25 років, коли вже пройшла через всі травми, болі і пошкодження зв’язок, маючи великий досвід в цьому я розумію, що готова розказати вам як зробити гнучке тіло з легкістю! Без шкоди для вашого здоров’я! І це ж не просто про вашу форму, або ж розтяжку, це про ваше здоров'я, красу та жіночу енергію ❤️ Ну і хто б вас ще навчив, як не я 😂", — додала зірка "Холостяка".

Українці в коментарях підтримали Ульянову та засипали її компліментами.

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