ALEKSEEV заявив, що він продовжуватиме співати свої російськомовні хіти, оскільки вони набули нового сенсу під час війни, і люди з різних країн дуже їх люблять. Таку заяву він зробив в інтерв'ю UA24 .
Він зазначив, що російськомовні фанати все ще можуть слухати ці пісні на стрімінгових сервісах і ніхто не забороняє це. Однак ALEKSEEV не писатиме нові пісні російською мовою.
Він пояснив, що багато його популярних пісень отримали новий сенс під час війни, і він не хоче відмовлятися від них.
«З цього моменту пісні російською мовою я вже не писатиму. Але ті композиції, які полюбила багатомільйонна публіка і які розуміють у Казахстані, Литві, Латвії, Естонії та дуже багатьох місцях, де є наша діаспора та російськомовні люди, які не підтримують війну… У мене багато популярних пісень російською мовою та відмовлятися від них я не буду» - написав співак.
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Наприклад, пісні "П'яне сонце" та "Океанами стали" змінили свої значення та стали відображати поточну ситуацію в країні. ALEKSEEV також підкреслив, що він зайняв певну позицію під час війни, і його фанати знають, на чиєму боці він стоїть.
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