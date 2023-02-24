Соліст гурту Андрій Хливнюк опублікував фото в Інстаграм з пам'ятного концерту та зворушив фанів ностальгією по Маріуполі.

Напередодні повномасштабного вторгнення, 22 лютого 2022-го, популярний український гурт "Бумбокс" виступав у Маріуполі. Концерт пройшов у тому самому Драматичному театрі, на який менше ніж через місяць російські окупанти скинули потужну авіабомбу, вбивши сотні мирних людей, а менше ніж через рік повністю його демонтували, залишивши від історичної будівлі лише дві стіни.

Соліст гурту Андрій Хливнюк опублікував фото в Інстаграм з пам'ятного концерту та зворушив фанів ностальгією по Маріуполі.

"22 лютого 2022 року Бумбокс грали у Маріупольському драматичному театрі. Це був останній концерт, який там відбувся. Але ми обов'язково зіграємо концерт у відновленому театрі відновленого Маріуполя. Боротьба триває", - йдеться у публікації гурту "Бумбокс " .

На знімках можна побачити гарну залу Драмтеатру. Послухати українські хіти улюбленого гурту тоді зібралися сотні маріупольців – гарний інтер'єр зали, натхненні музиканти та щасливі слухачі, багато з яких прийшли на концерт із прапорами України.

У коментарях українці ледве стримують емоції, згадуючи на що росіяни перетворили Драмтеатр: "Страшно усвідомлювати, що багатьох із цих людей у ​​залі може вже не бути в живих", "Це так символічно... і так гірко і боляче за те, що було потім", "На це дивитися неможливо", "Вони зруйнували все наше життя".

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