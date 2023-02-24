Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатика, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, нещодавно артистка ділилася кадрами зі свого виступу до Дня святого Валентина, а тепер виклала чарівне відео, де показала початок свого дня.

Як видно, у ролику Ліда спочатку з'явилася у своєму ліжку, видно, що вона не хоче вилазити з-під ковдри. Потім вона все ж таки піднімається, одягається, провітрює кімнату і виглядає у вікно, потім починає наводити марафет, наносити макіяж, бризкати на себе улюблений парфум. А потім зачиняє двері та виходить із дому. Виглядає це дуже мило і чарівно.

У підписі до публікації Ліда Лі поділилася своїми думками: "Інколи бувають дні, коли вже прокинувшись тобі не хочеться виповзати з власного кокона, теплої ковдри, коли ти розплющуєш очі, а за вікном все ще лютий… Але, зробивши перший крок, вже вдається знайти своє натхнення у дрібницях... У найпростішому. Відкривши завісу, впустивши зимове сонце і повітря в кімнату, згадати, що на полиці стоїть той самий аромат, що зможе максимально підкреслити твій сьогоднішній стан. Саме сьогодні це з нотами amberwood, кедра та ялинової смоли. Аромат, як інструмент. Аромат, як спосіб. Аромат, як засіб".

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