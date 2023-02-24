Улюблениця Святослава Вакарчука Христина Соловій показала, який подарунок підготувала для росіян, поділившись показовим фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук - відомий український музикант, який був тренером "Голосу країни", де до його команди потрапила Христина Соловій. Після шоу молода артистка продовжувала співпрацювати із артистом. Не забуває Соловій і про Інстаграм, де цього разу поділилася постом до річниці вторгнення.

"Ми вистояли та протрималися вже рік. Стали сильними та незламними. Боротьба триває вже 9 років.

І рік тому її відчула вся країна, кожен та кожна. Чи не зупиняємося.

Щодня підтримуємо ЗСУ. Щодня наближає нас до перемоги. Слава Україні!", - написала Соловій у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Героям Слава. Перемога за українським народом!";

"Ми перемогли".

А до цього Христина вирушила до Праги із важливою місією. Соловій розповіла, що має намір виступити з концертом на підтримку України.

"Ми вже у Празі!

Тут красиво, але холодно та похмуро. Запалюватиму ваші серця українськими піснями.

Ніжними та гарячими.

Приходьте. А завтра я вже буду в Брно. Чекаю", - написала Соловій та поділилася фото на тлі банера на підтримку України.

Нагадаємо, улюблениця Вакарчука Соловій захопила українців модною цибулею.

А ще Politeka повідомляла, що улюблениця Вакарчука Соловій в одній футболці покрасувалася не лише ніжками.

Також Politeka писала, що улюблениця Вакарчука Соловій із-за кордону емоційно звернулася до українців