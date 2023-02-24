Як пише Politeka.net, Святослав Вакарчук - відомий український музикант, який був тренером "Голосу країни", де до його команди потрапила Христина Соловій. Після шоу молода артистка продовжувала співпрацювати із артистом. Не забуває Соловій і про Інстаграм, де цього разу поділилася постом до річниці вторгнення.
"Ми вистояли та протрималися вже рік. Стали сильними та незламними. Боротьба триває вже 9 років.
І рік тому її відчула вся країна, кожен та кожна. Чи не зупиняємося.
Щодня підтримуємо ЗСУ. Щодня наближає нас до перемоги. Слава Україні!", - написала Соловій у публікації.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
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"Героям Слава. Перемога за українським народом!";
"Ми перемогли".
А до цього Христина вирушила до Праги із важливою місією. Соловій розповіла, що має намір виступити з концертом на підтримку України.
"Ми вже у Празі!
Тут красиво, але холодно та похмуро. Запалюватиму ваші серця українськими піснями.
Ніжними та гарячими.
Приходьте. А завтра я вже буду в Брно. Чекаю", - написала Соловій та поділилася фото на тлі банера на підтримку України.
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