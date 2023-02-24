Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский музыкант, который был тренером "Голосу країни", где в его команду попала Кристина Соловий. После шоу молодая артистка продолжала сотрудничать с артистом. Не забывает Соловий и об Инстаграм, где в этот раз поделилась постом к годовщине вторжения.
"Мы выстояли и продержались уже год. Стали сильными и несокрушимыми. Борьба длится уже 9 лет.
И год назад ее почувствовала вся страна, каждый и каждая. Не останавливаемся.
Каждый день поддерживаем ВСУ. Каждый день приближает нас к победе. Слава Украине!", - написала Соловий в публикации.
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"Победим".
А до этого Кристина отправилась в Прагу с важной миссией. Соловий рассказала, что собирается выступить с концертом в поддержку Украины.
"Мы уже в Праге!
Здесь красиво, но холодно и пасмурно. Буду зажигать ваши сердца украинскими песнями.
Нежными и горячими.
Приходите. А завтра я уже буду в Брно. Жду", - написала Соловий и поделилась фото на фоне баннера в поддержку Украины.
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