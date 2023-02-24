Любимица Святослава Вакарчука Кристина Соловий показала, какой подарок подготовила для россиян, поделившись показательным фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Святослав Вакарчук - известный украинский музыкант, который был тренером "Голосу країни", где в его команду попала Кристина Соловий. После шоу молодая артистка продолжала сотрудничать с артистом. Не забывает Соловий и об Инстаграм, где в этот раз поделилась постом к годовщине вторжения.

"Мы выстояли и продержались уже год. Стали сильными и несокрушимыми. Борьба длится уже 9 лет.

И год назад ее почувствовала вся страна, каждый и каждая. Не останавливаемся.

Каждый день поддерживаем ВСУ. Каждый день приближает нас к победе. Слава Украине!", - написала Соловий в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Героям Слава. Победа за украинским народом!";

"Победим".

А до этого Кристина отправилась в Прагу с важной миссией. Соловий рассказала, что собирается выступить с концертом в поддержку Украины.

"Мы уже в Праге!

Здесь красиво, но холодно и пасмурно. Буду зажигать ваши сердца украинскими песнями.

Нежными и горячими.

Приходите. А завтра я уже буду в Брно. Жду", - написала Соловий и поделилась фото на фоне баннера в поддержку Украины.

Напомним, любимица Вакарчука Соловий восхитила украинцев модным луком

А еще Politeka сообщала, что любимица Вакарчука Соловий в одной футболке покрасовалась не только ножками

Также Politeka писала, что любимица Вакарчука Соловий из-за границы эмоционально обратилась к украинцам