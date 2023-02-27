У відповідь на історію шоумена Андрія Бєднякова його фани дали йому кілька порад, деякі з яких він також поділився з іншими.

Шоумен Андрій Бєдняков, який був телеведучим травел-шоу "Орел і Решка", активно висвітлює у соцмережах та на благодійних заходах повномасштабну війну в Україні. Він народився і виріс у Маріуполі, але місто зараз зруйноване російськими окупантами. Через переживання і постійний стрес він зіткнувся з серйозними проблемами зі здоров'ям під час війни. Про це ведучий розповів в Інстаграм-Сторіз.

Андрій Бєдняков зізнався, що під час війни його почали все частіше турбувати нічні кошмари та безсоння. Ведучий також дізнався, що з такою проблемою зараз стикається багато українців, які переживають бойові дії - в середньому багато сплять менше п'яти годин

"Проблеми зі сном, зокрема безсоння, нетривалий сон та нічні кошмари, поширені під час бойових дій, це впливає на самопочуття та фізичне здоров'я, знижуючи силу м'язів, погіршуючи роботу нервової та серцево-судинної системи. У тривалій перспективі це може призвести до серйозних порушенням", - розповів Андрій Бєдняков.

У відповідь на історію шоумена його фани дали йому кілька порад, деякі з яких також поділився з іншими.

"Деякі люди мені порадили: мелатонін, "так бахни 100 віскі і заснеш", валеріанку випити, медитації. "Бахнути", звичайно, може бути, але це зараз не допоможе. Валер'янку не буду, бо ще потім до ветеринара", - пожартував Бєдняков.

Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.

Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.