Ольга Сумська народилася в родині знаних акторів Ганни Сумської ( в дівоцтві Опанасенко) - заслуженої артистки УРСР, і В'ячеслава Сумського - народного артиста України. У Ольги є старша сестра Наталя - теж актриса.

В'ячеслав Сумський помер ще 2007 році у віці 73 років. Життя Ганни Сумської обірвалося на початку повномасштабної війни. Їй було 88 років.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ольга розмістила зворушливий пост на річницю смерті своєї мами.

"Рік без мами…27лютого 2022-го о 4 ранку не стало рідненької…Хіба можна знайти такі слова, аби передати цей стан душі без тебе Рідненька…Хоча б словечко почути, обійняти …В пам’яті залишаються найдорожчі миті життя і це ти, моя любов, моє життя!🙏🏻🙏🏻🙏🏻", — написала акторка та поділилася зворушливими родинними фото з архіву.

Українці в коментарях підтримали Ольгу Сумську та висловлюють співчуття:

"Співчуваю Вам🥺Хай спить спокійно.Втрата рідних людей найважча. Уявляю, як вам була складно морально, тільки почалася війна і через кілька днів мами не стало. Тримайтеся🙏";

"Матуся - найдорожче, що є у дітей❤️ Світла пам’ять і Царство Небесне вашій матусі🙏🏻";

"Співчуваю і сумую разом з вами…😢".

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнко з Сумською, зірка відповіла.