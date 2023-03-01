Відома актриса, Народна артистка України Ольга Сумська продовжує показувати в Інстаграм кадри зі своїх виступів. Зараз зірка разом із колегами зайнята в рамках нового туру і щодня показує, яку виставу дає цього разу.

"Дніпро, дякую за аншлаг! Дніпро, вперше за довгий час ми у вас!" – поділилася Ольга під новими кадрами. Зазначимо, активні виступи в артистів розпочалися нещодавно, більшість також займається волонтерством, аби підтримати ЗСУ.

На цей раз Ольга показала, як виглядає перед виступом і як перетворюється на концерт. У 56 років зірка спокійно наносить мінімальну кількість макіяжу і виглядає свіжо і доглянуто.

Нещодавно Ольга зізналася, як під час свого туру не забуває про себе. вона тренується навіть у номері та встигає влаштовувати пробіжки. Також Сумська любить ходити до косметолога на безопераційні підтяжки шкіри, розповідає про ліфтинг та вражає результатами.

Після процедури Glow Solution вдалося вразити посвіжілою зовнішністю. Образ бортпровідниці ще більше змінив Сумську. Новими кадрами вона поділилася в Інстаграм Сторі.

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнка із Сумською, зірка відповіла.