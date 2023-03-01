Ольга Сумська встигла зробити також кілька селфі на тлі міських пейзажів, а також зафільмувала з автомобіля центр Харкова, який близько року тому росія атакувала ракетами.

Українська актриса Ольга Сумська приїхала до Харкова, який майже щодня страждає від обстрілів окупантів. У Харківському національному академічному театрі опери та балету відбулася вистава за участю зірки. Кадрами знаменитість поділилася на своїй сторінці у соцмережі Інстаграм.

"Рідний, непохитний Харків! Нарешті! Боже, як ми скучили", - написала Сумська.

Ольга Сумська повідомила, що незважаючи на ризики та небезпеку чергових ракетних атак, вона з трупою все ж таки відвідала незламне місто, щоб підтримати місцевих жителів.

Актриса побувала на площі Свободи і на власні очі побачила зруйновану будівлю міськради, до якої на початку війни потрапила російська ракета.

Народна артистка України встигла зробити кілька селфі на тлі міських пейзажів, а також зняла з автомобіля центр Харкова, який близько року тому росія атакувала ракетами.

Харків зустрів актрису та її колег далеко не сонячною погодою, але Сумська зізналася, що шалено сумувала за містом.

"Є сліди обстрілів, поруч вирви. Дякую нашим організаторам, що наша вистава відбудеться. Молимося", – поділилася Ольга Сумська.

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнка із Сумською, зірка відповіла.