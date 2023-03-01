Смакувати маківник або завиванці з улюбленим гарячим напоєм – це чудовий ритуал для сімейних вечорів та на свята. Готувати рулетики з маком не так уже й складно, головне знати кілька кулінарних секретів.
Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився фірмовим рецептом української випічки.
Євген Клопотенко трохи спростив рецепт, тож тісто взяв уже готове, листкове-дрожжеве. Для таких макових завиванців воно підходить ідеально. Начинку зазвичай укладають усередину і загортають у рулетики, але кулінар вирішив трохи скреативити - він зробив соус з маку та цукрового сиропу, а їм уже змастили готові завиванці. Також за бажанням ви можете додати до маку трохи родзинок та горіхів. Буде смачно!
Інгредієнти:
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- 1 кг листкового дріжджового тіста
- 50 г меду
- 1-2 ст. л. муки
Для начинки:
- 200 мл води
- 200 г цукру
- 100 г маку
- 50 г вишні (свіжої чи замороженої)
Спосіб приготування:
1. Трішки розкатайте тісто і розріжте ножем на смужки товщиною приблизно 10-15 см, залежно від розміру завиванців, які хочете отримати.
2. Кожну смужку тіста трохи розкатайте, потім змастіть медом за допомогою кулінарного пензлика і загорніть у рулетики.
3. Деко застеліть пергаментом і викладіть на нього рулетики з тіста, залишаючи між ними відстань 2-3 сантиметри. Випікайте у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 20 хвилин.
4. Відваріть 100 г маку. Для цього залийте його окропом і варіть 20 хвилин на середньому вогні. Додайте до маку 50 г вишень, трохи перемішайте.
5. У каструлі змішайте 200 г цукру та 200 мл води, зваріть сироп на середньому вогні, поки цукор не розчиниться.
6. У керамічну чи металеву форму викладіть готові рулетики з тіста. Полийте сиропом і викладіть зверху начинку з маку та вишень.
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