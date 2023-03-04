Як пише Politeka.net , Оля Полякова – відома українська співачка, яка виховує двох дітей – Алісу та Машу. А вчора старшій дочці виповнилося 18 років, тож Оля зворушливо привітала Машу з днем ​​народження. Не забуває Полякова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Оля опублікувала відео, де розповіла вірш про росіян, насмішивши українців.

"З Весною, дорогі мої! Нехай вона принесе нам перемоги, а нашим ворогам дули з маком)))

Дякую Петру Магу за наш чудовий дует. Далі буде", - написала Полякова під кадрами.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Де натхнення стільки взяти, щоб таку красу сказати. Молодець Ви славна Оля! Тому що саме у вас сильна воля! Ви нас усіх надихали, посмішку подарували!";

"Олю, ти талантище";

"Дякую за вірш Олю, дуже хороші слова у цьому вірші, все буде Україна";

"Нас і Боженька пожалів теплою зимою! Слава моїй Україні!!!!";

"Оля!!! Талановита людина... талановита у всьому!!!! Вірші ви читаєте не гірше, ніж співаєте!!!! Радуйте нас і віршами!!! У вас виходить це суперово!!!".

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