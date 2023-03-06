Як пише Politeka.net , Олександр Пономарьов – успішний український співак, який має звання Народний та Заслужений артист України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення встиг записати кілька патріотичних хітів разом із іншими виконавцями.

А днями Пономарьов презентував спільну роботу "Гей, Соколи" із солістом гурту Дзідзьо Михайлом Хомою. Як виявилося, за чотири дні пісня зібрала 1 млн. переглядів на Ютуб і стала першою в трендах.

"Дякую Вам за перше місце в трендах YouTube, дякую за хороші коментарі, дякую за перший мільйон!

П.С. Ми вже вдома, в Україні", - написав Пономарьов у публікації.

Фанати поставили сотні лайків, включаючи Михайла Хому, Олю Цибульську та Віктора Павлика, та написали коментарі:

"Молодці, хлопці! Дякую вам за неймовірно гарну пісню!";

"Браво, браво і ще раз браво, нехай береже вас Господь";

"Вау. Супер. Вітаю з піснею та її прем'єрою Вас обох, поцілованих Богом наших Соколів! Вітаю з таким першим Мільйоном переглядів! Вітаю Вас вдома нарешті! Все буде Україна! Разом до Перемоги!".

Нагадаємо, Горбунов з Пономарьовим та Дзідзьо "повечеряли" за кордоном з незвичайною місією

А ще Politeka повідомляла, що Пономарьов показав 16-річного сина у його день народження

Також Politeka писала, що Пономарьов показав красуню-дочку, що виросла.