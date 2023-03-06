Як пише Politeka.net , Олександр Пономарьов – успішний український співак, який має звання Народний та Заслужений артист України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення встиг записати кілька патріотичних хітів разом із іншими виконавцями.
А днями Пономарьов презентував спільну роботу "Гей, Соколи" із солістом гурту Дзідзьо Михайлом Хомою. Як виявилося, за чотири дні пісня зібрала 1 млн. переглядів на Ютуб і стала першою в трендах.
"Дякую Вам за перше місце в трендах YouTube, дякую за хороші коментарі, дякую за перший мільйон!
П.С. Ми вже вдома, в Україні", - написав Пономарьов у публікації.
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Фанати поставили сотні лайків, включаючи Михайла Хому, Олю Цибульську та Віктора Павлика, та написали коментарі:
"Молодці, хлопці! Дякую вам за неймовірно гарну пісню!";
"Браво, браво і ще раз браво, нехай береже вас Господь";
"Вау. Супер. Вітаю з піснею та її прем'єрою Вас обох, поцілованих Богом наших Соколів! Вітаю з таким першим Мільйоном переглядів! Вітаю Вас вдома нарешті! Все буде Україна! Разом до Перемоги!".
Нагадаємо, Горбунов з Пономарьовим та Дзідзьо "повечеряли" за кордоном з незвичайною місією
А ще Politeka повідомляла, що Пономарьов показав 16-річного сина у його день народження
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