Катерині Репяхової написали, що вона орає на сім'ю та заробляє, доки її чоловік стрибає по концертах, а також нібито не може забезпечити дружину із сином.

Дружина співака Віктора Павлика – блогерка та бізнес-вумен Катерина Репяхова активно веде свій блог у соціальній мережі Інстаграм. Знаходяться хейтери, які критикують її. У своїх Інстаграм-Сторіз він дуже розсердився через коментарі користувачів мережі. Вона не витримала і дала емоційну відповідь.

Зокрема, їй написали, що вона пахає на сім'ю та заробляє, доки її чоловік стрибає по концертах, а також нібито не може забезпечити дружину із сином. Катя Репяхова відповіла на такі закиди та розставила всі крапки над "і".

За її словами, все це неправда і Віктор Павлик заробляє більше за дружину, а також встигає допомагати ЗСУ.

"Він заробляє більше за мене навіть не вдвічі. І забезпечує сім'ю повністю. І дітям своїм допомагає, і ЗСУ, і простим людям, які йому пишуть у особисті повідомлення. Звичайно, моя мета заробляти не менше за нього, але поки що так", - відповіла блогер.

Хейтерам Катя Репяхова насамкінець порадила стежити за своїм носом і не лізти у чужі справи.

"Найголовніше, що мого чоловіка поважають всюди! Є питання в житті, які навіть за гроші не вирішити, а мій чоловік їх вирішить! Вибачаюсь за це вихваляння, але дістали ті хейтери. І звідки тільки повилазили", — резюмувала вона.

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