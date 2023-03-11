Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка, яка торік розлучилася з Володимиром Дантесом. У цей же час розійшлися і друзі пари - Мишко та Даша Кацуріна. А через деякий час стало відомо, що Надя почала стосунки з Мишком, а Володимир із Дашею. Не забуває Дорофєєва і про ТікТок, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Надя здалася з псом Партоном.
"Коханий прийшов на концерт", - написала Дорофєєва під кадрами.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Найкраща пара українського шоу бізнесу";
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"Патроша так радий, нарешті побачив Надю";
"мрію потрапити на концерт, обожнюю Дорофєєву. Слава Україні...";
"Надя, я тебе обожнюю, дивлюся тебе з початку своєї кар'єри!)";
"Мишу не дочекалися, хоча Патроном помилуємося";
"Я була на твоєму концерті)) гарно заспівала і вийшла";
"Надя ти його умовила вже виступити з тобою на пісні "щоб не було", невже сьогодні прийшов цей день??";
"Надя .... Я так чекав поки ти розлучишся з пломбою ... Хотів бути з тобою .... але ти, покохала другого) це ж таке ... це життя) ";
"Пес патрон, пес патрон, таких нам потрібен батальйон".
Нагадаємо, Дорофєєва розповіла, як іноді непросто виступати перед українцями
А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва виступила перед українськими захисниками, але спантеличила мережу.
Також Politeka писала, що Дорофєєва привернула увагу особистими кадрами, зібраними на концертах