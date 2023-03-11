Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка, яка торік розлучилася з Володимиром Дантесом. У цей же час розійшлися і друзі пари - Мишко та Даша Кацуріна. А через деякий час стало відомо, що Надя почала стосунки з Мишком, а Володимир із Дашею. Не забуває Дорофєєва і про ТікТок, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Надя здалася з псом Партоном.

"Коханий прийшов на концерт", - написала Дорофєєва під кадрами.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Найкраща пара українського шоу бізнесу";

"Патроша так радий, нарешті побачив Надю";

"мрію потрапити на концерт, обожнюю Дорофєєву. Слава Україні...";

"Надя, я тебе обожнюю, дивлюся тебе з початку своєї кар'єри!)";

"Мишу не дочекалися, хоча Патроном помилуємося";

"Я була на твоєму концерті)) гарно заспівала і вийшла";

"Надя ти його умовила вже виступити з тобою на пісні "щоб не було", невже сьогодні прийшов цей день??";

"Надя .... Я так чекав поки ти розлучишся з пломбою ... Хотів бути з тобою .... але ти, покохала другого) це ж таке ... це життя) ";

"Пес патрон, пес патрон, таких нам потрібен батальйон".

Нагадаємо, Дорофєєва розповіла, як іноді непросто виступати перед українцями

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва виступила перед українськими захисниками, але спантеличила мережу.

Також Politeka писала, що Дорофєєва привернула увагу особистими кадрами, зібраними на концертах