Як пише Politeka.net, Камалія - відома вітчизняна артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, оскільки вона вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зайнялася допомогою біженців, організувавши благодійний фонд. А на день народження артистка отримала у подарунок від чоловіка гроші на будівництво прихистку для біженців. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала відео зі своїм конем, показавши кохання.
«Любов — це божевілля», — пише Камалія.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Як вони вірні, як можна їх не любити";
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Дорофєєва засвітилася з популярним красенем, і це не Кацурін: "Коханий прийшов на концерт",
"Такий смішний він і дуже довіряє Вам";
"Смілива жінка, люблю тварин, але таких великих красенів боюся";
"Мені сумно, коли згадаю перші дні війни та знущання фашистів над вашими конями. Але ви найкращі, Камалія";
"Як він лагідний! Як його не любити!".
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