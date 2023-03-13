Як пише Politeka.net, Камалія - ​​відома вітчизняна артистка, яку називають найбагатшою співачкою України, оскільки вона вийшла заміж за пакистанського мільярдера Мохаммада Захура. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після повномасштабного вторгнення зайнялася допомогою біженців, організувавши благодійний фонд. А на день народження артистка отримала у подарунок від чоловіка гроші на будівництво прихистку для біженців. Не забуває Камалія і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка опублікувала відео зі своїм конем, показавши кохання.

«Любов — це божевілля», — пише Камалія.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Як вони вірні, як можна їх не любити";

"Такий смішний він і дуже довіряє Вам";

"Смілива жінка, люблю тварин, але таких великих красенів боюся";

"Мені сумно, коли згадаю перші дні війни та знущання фашистів над вашими конями. Але ви найкращі, Камалія";

"Як він лагідний! Як його не любити!".

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