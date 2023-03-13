Відома артистка та популярна співачка Злата Огневич поділилася атмосферним відео, а також нагадала про свої концерти. Як відомо, весь рік зірка провела за концертами, щоби підтримати українських захисників.

«Світло горітиме, моє світло палатиме,

Світло не зникне, світло нетлінне,

Воно буде, справді, як справжня розрада…» - написала Злата під спеціальним відео. Артистка подякувала студії Квартал 95 за запрошення та можливість виступити з концертами для військових.

У мережі підтримали артистку та висловили свою думку:

«Неймовірна ❤️; Хоча. Набагато краща пісня "Лелека". Пісня зворушлива. Емоційно; Світло нагадає нам, що буде завтра; Як завжди потужно, чуттєво, у саме серце; Неймовірно 😍;

Наш скарб; Відточений роками талант і золотий голос роблять свою добру справу;)».

Нерідко Злата ділиться в мережі своїми переживаннями, думкою про ситуацію в країні та висловлюється про особисте життя.

«Я сьогодні знову збираюся в дорогу! Завершую роботу над новим синглом. Але вдома… Моя хатня робітниця зараз закордоном. І тому на прибирання немає часу, від слова «зовсім». Навіть показувати не буду цей срач! - посміялася Злата над ситуацією вдома.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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