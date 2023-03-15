Український танцюрист Євген Кот показав, як займається у спортзалі, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Євген Кот – відомий український танцюрист і хореограф, який перемагав на шоу "Танці зі зірками". А в останньому сезоні "Україна має талант" Євген став суддею разом із партнеркою з танців Ксенією Мішиною та Сергієм Притулою. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а нещодавно оголосив благодійний аукціон, запропонувавши свій кубок "Танців із зірками".

Не забуває Євген і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише танцями, а й особистими кадрами. А цього разу зірка показав, як займається у спортзалі зі своєю дружиною Наталією Татарицевою, чотириразовою чемпіонкою світу з танців.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Які ж ви класничі, щоразу дивлюся і кайфую. Нехай Господь Бог дарує вам багато років щасливого сімейного життя!!!";

"Одне питання: Як ви до цього додумалися?";

"Це нові вправи для спини? Супер!";

"Таким теплом віє, справжнє кохання";

"Так приємно хоча б бачити в цьому світі кохання";

"ну такі вже котики";

"Такі справжні, безмежне кохання існує";

"Ви прекрасні, коли смієтеся".

Напомним, судья "Україна має талант" Кот показал свою красотку-жену

А ще Politeka писала, що суддя "Україна має талант" Кіт вразив сюрпризом для дружини

Також Politeka повідомляла, що суддя "Україна має талант" Кіт вразив розтяжкою під час ніжностей із дружиною