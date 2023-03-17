Популярний український виконавець Макс Барських, який з початку війни припинив усю свою діяльність у Росії, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував незвичайне відео, де можна почути фрагмент його нової пісні.
Як виявилось, Макс готує реліз нового хіта англійською мовою. Як відомо, з початку війни артист почав випускати більше українських пісень, а також треки англійською, при цьому в її новій творчості відсутні композиції російською, які раніше становили практичним весь його репертуар.
У короткому ролику Макс з'явився в загадковому образі, вона начебто потопає у темряві. На фоні можна почути фрагмент нової зворушливої пісні артиста. Декілька рядків з неї він також написав у підписі до публікації. "Будь першим, хто почує мій новий сингл. Посилання у шапці профілю!", - написав Барських.
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію виконавця:
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"О Боже, як це неймовірно мелодійно, як "Ніжність" у Шопена".
"Займаємо чергу".
"Ніжна музика, що зачаровує голос... Немов пливу уві сні. Це чарівно, Макс".
"Це так зворушливо".
"Текст у саме серце. Скільки ж дівчат знайдуть у цій пісні себе".
"Як гарно".
"Прям мурашки по шкірі. Мрію потрапити на ваш концерт".
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