Співачка Джамала на честь дня народження Ліни Костенко прочитала її легендарний вірш, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Джамала – відома українська співачка, яка стала переможницею "Євробачення". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Джамала і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На цей раз співачка опублікувала відео, де на честь дня народження Ліни Костенко прочитала легендарний вірш.

" З Днем народження, прекрасна та незрівнянна Ліна Василівна



І жах, і кров, і смерть, і відчай,

І клекіт хижої орди,

Маленький сірий чоловічок

Накоїв чорної біди.

Це звір огидної породи,

Лох-Несс холодної Неви.

Куди ж ви дивитесь, народи?!

Сьогодні ми, а завтра – ви”, - написала Джамала під кадрами.

Фанати, включаючи Alyona Alyona, Марічку Подалку та Катю Осадчу, поставивши тисячі лайків і написали коментарі:

"Відгукуються Ваші чудові "Неандертальці";

"Я у Вашому виконанні тааак люблю неандертальців, що дух захоплює!";

"Дуже красиво та емоційно!";

"Нашій геніальній Ліні Костенко - багато літ!!!";

"Просто за душу бере, яке нереальне виконання 2 гарних сильних жінок".

Нагадаємо, Джамала вразила новою роботою, зацікавивши українців

А ще Politeka повідомляла, що Джамала назвала артистку "Євробачення", яка стала її близькою подругою.

Також Politeka писала, що Джамала зненацька звернулася до українців.



