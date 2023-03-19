Як пише Politeka.net, Джамала – відома українська співачка, яка стала переможницею "Євробачення". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Джамала і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. На цей раз співачка опублікувала відео, де на честь дня народження Ліни Костенко прочитала легендарний вірш.
" З Днем народження, прекрасна та незрівнянна Ліна Василівна
І жах, і кров, і смерть, і відчай,
І клекіт хижої орди,
Маленький сірий чоловічок
Накоїв чорної біди.
Це звір огидної породи,
Лох-Несс холодної Неви.
Куди ж ви дивитесь, народи?!
Сьогодні ми, а завтра – ви”, - написала Джамала під кадрами.
Фанати, включаючи Alyona Alyona, Марічку Подалку та Катю Осадчу, поставивши тисячі лайків і написали коментарі:
"Відгукуються Ваші чудові "Неандертальці";
"Я у Вашому виконанні тааак люблю неандертальців, що дух захоплює!";
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"Дуже красиво та емоційно!";
"Нашій геніальній Ліні Костенко - багато літ!!!";
"Просто за душу бере, яке нереальне виконання 2 гарних сильних жінок".
Нагадаємо, Джамала вразила новою роботою, зацікавивши українців
А ще Politeka повідомляла, що Джамала назвала артистку "Євробачення", яка стала її близькою подругою.
Також Politeka писала, що Джамала зненацька звернулася до українців.