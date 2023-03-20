Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася зворушливим фото, на якому показала свою маму Ольгу та дочку Наташу.

На нову фотографію Ірину з мамою Ольгою та донькою Наташкою можна побачити на прогулянці Києвом, хоча ще недавно вони всі разом відпочивали у Карпатах, звідки також показували знімки. Як видно, усі дівчата стильно одягнені та перебувають у відмінному настрої, вони мило посміхаються до камери.

У підписі до публікації Горова написала: "Київ. Мої". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Люблю".

"Класні!".

"Які ви класні".

"Хрещатик".

"Красуні. Ви такі милі".

"Обіймаю всіх".

Зазначимо, раніше Ірина Горова розповіла, що її дочка Наташа таємно одружилася з бойфрендом-мусульманином. Вони одружилися за традиціями родини обранця, і продюсер не стала цьому перешкоджати. Сама Наташа у своїх соцмережах чоловіка приховує, натомість показувала шанувальникам кадри зі свого життя в Лівані та розповідала про те, як там усе влаштовано.

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