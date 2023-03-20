За словами телеведучого та шоумена Анатолія Анатоліча, йому довелося менше постів викладати про росіян.

Телеведучий та шоумен Анатолій Анатоліч з перших днів вторгнення росії в Україну не боїться розповідати у своєму блозі про звірства російських солдатів. Але останнім часом таких постів поменшало. Знаменитий українець у своїх Інстаграм-Сториз пояснив причину та розповів, чому так сталося.

За словами ведучого, йому довелося менше постів викладати про росіян через політику мережі Інстаграм - адже за будь-яку посаду, його лазять.

"Відповідь проста. Тому що Інстаграм безбожно банить мене за все. В інших людей відбувається схоже, у них не видаляє, але кидає в бан. А в мене пости просто видаляють. Тобто я там на гачку. Саме тому і був змушений зменшити такий контент і створюю пости про собачок, дітей. Мені самому дискомфортно, якщо чесно", - відповів Анатолій Анатоліч.

При цьому Анатолій Анатоліч додав, що зараз намагається вигадати, як це виправити.

Варто зазначити, що 1 червня стало відомо, що телеведучий повернувся з Франції до України та став добровольцем будівельного батальйону "Добробат". Його родина повернулася до України на початку березня. Як зізнається славнозвісний українець, такими щасливими він давно їх не бачив.

Нагадаємо, що Анатоліч поділився неприємною історією про поведінку українців.

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