Телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич с первых дней вторжения россии в Украину не боится рассказывать в своем блоге о зверствах российских солдат. Но в последнее время таких постов стало меньше. Знаменитый украинец в своих Инстаграм-Сториз пояснил причину и рассказал, почему так произошло.
По словам ведущего, ему пришлось меньше постов выкладывать о россиянах из-за политики сети Инстаграм - ведь за любой пост о рф, его банят.
"Ответ прост. Потому что Инстаграм безбожно банит меня за все. У других людей происходит похожее, у них не удаляет, но бросает в бан. А у меня посты просто удаляют. То есть я там на крючке. Именно потому и был вынужден уменьшить такой контент и создаю посты о собачках, детях. Мне самому дискомфортно, если честно", - ответил Анатолий Анатолич.
При этом Анатолий Анатолич добавил, что сейчас пытается придумать, как это исправить.
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Стоит отметить, что 1 июня стало известно, что телеведущий вернулся из Франции в Украину и стал добровольцем строительного батальона "Добробат". Его семья вернулась в Украину в начале марта. Как признается знаменитый украинец, такими счастливыми он давно их не видел.
Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.
Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.
Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".