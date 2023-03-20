По словам телеведущего и шоумена Анатолия Анатолича, ему пришлось меньше постов выкладывать о россиянах.

Телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич с первых дней вторжения россии в Украину не боится рассказывать в своем блоге о зверствах российских солдат. Но в последнее время таких постов стало меньше. Знаменитый украинец в своих Инстаграм-Сториз пояснил причину и рассказал, почему так произошло.

По словам ведущего, ему пришлось меньше постов выкладывать о россиянах из-за политики сети Инстаграм - ведь за любой пост о рф, его банят.

"Ответ прост. Потому что Инстаграм безбожно банит меня за все. У других людей происходит похожее, у них не удаляет, но бросает в бан. А у меня посты просто удаляют. То есть я там на крючке. Именно потому и был вынужден уменьшить такой контент и создаю посты о собачках, детях. Мне самому дискомфортно, если честно", - ответил Анатолий Анатолич.

При этом Анатолий Анатолич добавил, что сейчас пытается придумать, как это исправить.

Стоит отметить, что 1 июня стало известно, что телеведущий вернулся из Франции в Украину и стал добровольцем строительного батальона "Добробат". Его семья вернулась в Украину в начале марта. Как признается знаменитый украинец, такими счастливыми он давно их не видел.

Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".