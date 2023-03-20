Alyona Alyona зізналася, що трохи втомилася від концертів і мріє якнайшвидше зайнятися чимось іншим.

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona активно веде свою сторінку в мережі, де постить знімки з життя та ділиться новинами зі своїх робочих буднів. Кілька годин тому знаменитість вирішила поспілкуватися з користувачами мережі та поділилася в Інстаграм-Сторіз особистим.

Зокрема, Alyona Alyona зізналася, що трохи втомилася від концертів і мріє якнайшвидше зайнятися чимось іншим.

"Останнім часом, я трохи втомилася. І останнім часом, якщо чесно, відчуваю це дуже сильно. Але тур уже запланований давно. І коли плануєш тур з однієї весни на іншу, ти не знаєш, у якому стані будеш тоді. Тому, що хочу сказати, скоро збиратиму свої речі з Варшави у Польщі і переду назад в Україну", - поділилася артистка.

Вона також додала, що вже має плани та знає, чим займеться після приїзду до України.

"У мене вже є плани, коли повернуся до України. Хочу вирушити на курси водіння та вивчення іноземних мов. І, звичайно, трохи простежити за своїм станом: налагодити сон та харчування", - зізналася реп-виконавиця Alyona Alyona.

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