Відома блогерка Анна Богдан, яка була переможницею проекту "Холостяк" і будувала стосунки з головним героєм Михайлом Заливаком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу модель виклала кадри із нової фотосесії на прогулянці у Києві.
Як видно, на нових фотографіях Анна постала в чорному шкіряному total look – на ній вузькі штани, темна водолазка та тепла куртка з білим хутром на комірі. Волосся дівчини розпущене в елегантному укладанні, а на її обличчі яскравий макіяж, вона кидає загадкові погляди на об'єктив. Завершує образ невелика модна сумочка.
У підписі до публікації Богдан написала: "Гуляти теплим Києвом". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:
"Дуже красива, і фото дуже стильні".
"Чарівна".
"Красуня".
"Ганна, ви богиня".
"Ярославів Вал?".
"Підкажіть, звідки курточка".
"Красуня".
"Класна цибуля".
"Гарно".
"Красуня".
"Така ви гарна".
"Вау, така красуня".
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Наступ провалюється: росіяни зробили нову помилку, часу у них дедалі менше
"Приїхав о 5-й ранку записуватися, вийшов 80-им": поранені бійці ЗСУ поскаржилися на бюрократію
Україну атакує різке похолодання, названо дату: "Теплі речі ще не ховайте"
Нова фінансова криза: банки посипалися, експерт сказав, хто найбільше постраждає
Нагадаємо, "Фантастична жінка": Квіткова після розриву з Добриніним побешкетувала в ліфті наодинці.
Як повідомляла Politeka, "Життя з яйцями": Єфросиніна зачепила Дьоміна та Біднякова новими фото.
Також Politeka писала, що Великий з "Квартал 95" перетворився на Лукашенка і звернувся до українців із незвичайним проханням: відео.