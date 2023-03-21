Відома блогерка Анна Богдан влаштувала собі стильну фотосесію на прогулянці у Києві.

Відома блогерка Анна Богдан, яка була переможницею проекту "Холостяк" і будувала стосунки з головним героєм Михайлом Заливаком, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу модель виклала кадри із нової фотосесії на прогулянці у Києві.

Як видно, на нових фотографіях Анна постала в чорному шкіряному total look – на ній вузькі штани, темна водолазка та тепла куртка з білим хутром на комірі. Волосся дівчини розпущене в елегантному укладанні, а на її обличчі яскравий макіяж, вона кидає загадкові погляди на об'єктив. Завершує образ невелика модна сумочка.

У підписі до публікації Богдан написала: "Гуляти теплим Києвом". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки:

"Дуже красива, і фото дуже стильні".

"Чарівна".

"Красуня".

"Ганна, ви богиня".

"Ярославів Вал?".

"Підкажіть, звідки курточка".

"Красуня".

"Класна цибуля".

"Гарно".

"Красуня".

"Така ви гарна".

"Вау, така красуня".

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