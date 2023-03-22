Відомий український співак, комік, шоумен і колишній чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес, який з початку війни активно працює на культурному фронті та збирає кошти для ЗСУ, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram.

Так, цього разу Вова опублікував миле фото, на якому постав у незвичайному образі, а у підписі до нього поділився весняним настроєм та натхненням.

За словами артиста, зараз він почувається щасливішим, ніж узимку і радіє сонцю та весні. Також Володимир заінтригував шанувальників роботою над новими піснями та натякнув, що можливо навіть вийде його новий альбом.

У підписі до публікації Дантес написав: "Весна! Сонце! Я так щиро радію! Хоч кожного дня нестача вітамінів, втомленість бореться з "встану і як піду на турніки" - зараз я точно щасливий, ніж узимку. Купа друзів, які були закордоном на початку вторгнення, повертаються до України і це сильно надихає. Пишу пісні, прям є таке враження, що буде альбом. Проробляються нові шоу, плануються тури. А ще… Ще сильно хочеться купатися в річці, а краще – в Чорному морі, десь в Євпаторії. І на набережній купувати чебуреки і запивати їх молодим вином. Ось просто вирішив з вами поділитися, і поділився".

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