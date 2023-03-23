Популярна українська співачка Аліна Паш, яка минулого року виграла Національний відбір на Євробачення, але через скандали не поїхала представляти Україну, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайними та відвертими знімками, на яких засвітила своє татуювання.

Як видно, на нових знімках Аліна відбита поблизу, на ній чорна блуза, яку вона спеціально відчинила, оголивши декольте. В ділянці серця на грудях артистки можна помітити невеликий тату-напис зі словом "Слухай". За словами артистки, це слово має для неї сакральне значення і невипадково набите в цьому місці.

У підписі до публікації Паш розкрила подробиці: "Одним з найбільш доленосних тату на собі вважаю слово "Слухай" на серці. Це моя мантра, моя сила, моє натхнення. Слухай себе. Слухай світ. Дихай. Певно, слухати і чути — це наш дар. А правильно використовувати його — велика праця. Слово "Слухай" для мене настільки сакральне, що ним я і назвала свій перший сольний тур. Тур "СЛУХАЙ". А чи маєте ви тату? Зображення на тілі символічні для вас, чи вони несуть виключно естетичну функцію? Розповідайте в коментарях. До речі, якщо Ви хочете завітати до Мене на концерт, то квитки є в біо".

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