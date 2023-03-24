Цього разу в себе в Instagram Микола Люлько показав, як приготувати буженину з яловичини.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

Мякоть яловичини (не жирна) - 1700 г

Сіль -140 г

Вода - 2 л

Олія - 30 г

Також беремо спеції:

Коріандр 2 ч.л.

Гірчиця 2 ч.л.

Перець 1 ч.л.

Кмин 1 ч.л.

Часник 1 ч.л.

Копчена паприка 2 ч.л.

"В 300 грамах води розчиняємо сіль та поєднуємо з залишком холодної води. Зачищаємо мясо від плівок та занурюємо в соляний розчин на 10-12 годин. Перевязуємо кулінарною ниткою. Якщо ви використовуєте не мелені спеції, обовязково перед їх перетиранням підігрійте їх в сковорідці чи сотейнику, так їх смак стане краще! Обсипте мясо сумішшю спецій, хай відпочине 2-3 годинки", — пояснює зірка "Мастер Шеф".

Обсмажте мясо з усіх боків на добре розігрітій пательні, а потім відправте його в розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хв.

"Дуже рекомендую для супер результату готувати це та будь яке мясо з допомогою термометра! Маючи термометр, вже після 30 хв в духовці поміряйте яка температура в середині шматка вашого мяса. Ідеальна температура буде 50 градусів, максимум 52 і це вже катастрофічно швидко виймаємо з духовки! Після того, як ви виймете мясо, воно ще саме з рахунок внутрішньої температури набере 4-6 градусів! Якщо ви хочете максимально соковите мясо, прислухайтесь до моїх порад😉", — радить Микола Люлько.

Шеф-кухар додав, що краще не різати м'ясо відразу, а спершу дати йому відпочити 10-15 хвилин і вже потім смакувати.

Нагадаємо, Микола Люлько дав рецепт ідеальних млинців.

Як повідомляла Politeka, зірка "Мастер Шеф Професіонали" Микола Люлько дав простий рецепт смачнющого торту.

Також Politeka писала, що фіналіст "Мастер Шеф Професіонали" Люлько дав рецепт цікавої закуски з баклажанів.