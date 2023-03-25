Західна актриса Емма Майєрс, яка зіграла роль подружки-перевертня Венздей Енід Сінклер, вразила виглядом у ефектній сукні.

Як пише Politeka.net, 20-річна Емма Майєрс - відома американська актриса, яка зіграла роль Енід Сінклер, подружки-перевертня центрального персонажа серіалу Венздей в однойменному серіалі Wednesday, який вийшов минулого року.

Завдяки колосальному успіху у прокаті не лише Дженна Ортега стала мегапопулярною в Інстаграм, а й Емма, де за нею стежать уже понад 11 мільйонів фанатів. Зірка не часто ділиться новими фото у блозі, але цього разу стала винятком, адже Емма опублікувала знімки нової фотосесії, демонструючи свою молоду красу.

Фанати поставили мільйони лайків та написали коментарі:

"Емма в блейзері просто";

"Лише тим, хто любить її та Дженну, сподобається";

"Ти виграєш, Емма, Дженна пишалася б<3";

"Мортіша вібрує на цих перших фотографіях";

"хтось викличте поліцію, тому що ця блондинка щойно вкрала моє серце";

"фантастичні фотографії та фантастичні посмішки";

"Схоже, у Емми теж стиль середовища";

"Емма я твоя фанатка, у мене навіть є шпалери з твоїми фото";

"Вибачте, прекрасна дама, я збираюся зробити вам комплімент, ви красивіше за будь-яку зірку, красивіше за місяць".

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