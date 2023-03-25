Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка після початку війни відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася з українцями, що випустила нову пісню ще й у дуеті з молодим виконавцем Олександром Тесленком.

Як відомо, Леся вже не вперше експериментує з музикою та піснями. Так, раніше телезірка записала саундтрек до "Ле Маршрутки", а нещодавно вона заспівала у дуеті з Юрієм Горбуновим українську народну пісню, яка увійшла до спеціального альбому "ДНК". На цей раз зірка представила нову композицію, теж дуетну. Для ілюстрації посту Леся обрала фото, де вона у спокусливому образі, проте її почали плутати зі Світланою Лободою.

У підписі до публікації Нікітюк написала: "До речі, кажуть, що в мене вийшла нова пісня. До речі, кажуть, що дуже гарна. Що ви думаєте?"

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"А я здивувалася, звідки Лобода у моїй стрічці?"

"До речі, хочемо сказати, що хороша вийшла пісня, хороше поєднання голосів".

"На Лободу схожа, чи з моїм зором у -2 так здалося".

"Що це за 15-річний хлопчик?".

"Подумала, що Лобода".

"Ніколи б не здогадалася, що ви співаєте, Лесю! Бажаю вам і надалі підкорювати нові вершини".

"Чудова пісня".

"Я подумала, що Лобода на фото".

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