Пшоно має ліпотропну дію, тобто перешкоджає відкладенню надлишків жиру. Крім того, пшоно здатне виводити з організму токсини та антибіотики.
І відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт української каші з пшона, яку називають "Зозуля". Щоб точно зберегти цей унікальний рецепт, його занесли до об'єктів нематеріальної культурної спадщини України.
Як розповів Євген Клопотенко, у селі Дашківці Вінницької області вже три покоління готують неймовірно смачну кашу під назвою "Зозуля", яку довго тушать у печі, щоб досягти того самого, унікального смаку.
Інгредієнти:
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- 350 г пшона
- 1 л молока 2,5%
- 2 яйця
- 150 г цукру
- 100 г маку
- 200 г вершкового масла 82,5%
- дрібка солі
Як приготувати:
1. Залийте окропом мак і дайте йому постояти годину.
2. Тим часом залийте пшоно на 20 хвилин. Після цього злийте воду і добре помийте. Пересипте крупу в кастрюлю і залийте молоком. Доведіть до кипіння, періодично помішуючи, а потім зменште вогонь до середнього. Варити 15-20 хв. Слідкуйте, щоб крупинки не розварилися.
3. Злийте воду з маку та обсушіть. Після цього додайте його до каші.
4. В окремій мисці збийте яйця із цукром. Після цього додайте суміш у кастрюлю з кашею та перемішайте. Потім додайте половину вершкового масла. Розмішайте знову, накрийте кришкою. Варіть ще 20 хвилин на маленькому вогні.
5. В кінці приготування додайте залишки масла і знову перемішайте.
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