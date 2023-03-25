Як розповів Євген Клопотенко, у селі Дашківці Вінницької області вже три покоління готують неймовірно смачну кашу під назвою "Зозуля".

Пшоно має ліпотропну дію, тобто перешкоджає відкладенню надлишків жиру. Крім того, пшоно здатне виводити з організму токсини та антибіотики.

І відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко показав рецепт української каші з пшона, яку називають "Зозуля". Щоб точно зберегти цей унікальний рецепт, його занесли до об'єктів нематеріальної культурної спадщини України.

Як розповів Євген Клопотенко, у селі Дашківці Вінницької області вже три покоління готують неймовірно смачну кашу під назвою "Зозуля", яку довго тушать у печі, щоб досягти того самого, унікального смаку.

Інгредієнти:

350 г пшона

1 л молока 2,5%

2 яйця

150 г цукру

100 г маку

200 г вершкового масла 82,5%

дрібка солі

Як приготувати:

1. Залийте окропом мак і дайте йому постояти годину.

2. Тим часом залийте пшоно на 20 хвилин. Після цього злийте воду і добре помийте. Пересипте крупу в кастрюлю і залийте молоком. Доведіть до кипіння, періодично помішуючи, а потім зменште вогонь до середнього. Варити 15-20 хв. Слідкуйте, щоб крупинки не розварилися.

3. Злийте воду з маку та обсушіть. Після цього додайте його до каші.

4. В окремій мисці збийте яйця із цукром. Після цього додайте суміш у кастрюлю з кашею та перемішайте. Потім додайте половину вершкового масла. Розмішайте знову, накрийте кришкою. Варіть ще 20 хвилин на маленькому вогні.

5. В кінці приготування додайте залишки масла і знову перемішайте.

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