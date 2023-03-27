Популярний український комік, актор та зірка "Квартал 95" Юрій Великий, який до війни пародіював Зеленського у концертах "Вечірнього кварталу", а тепер почав робити влучні пародії на росіян і все, що пов'язане з цією темою. Так, цього разу артист опублікував у своєму Instagram і на ютуб-каналі відео, в якому смішно обіграв новину про розконсервацію танків у Росії.

Так, у ролику Юрій перетворився на ведучого новин та спеціального кореспондента, і вони між собою обговорювали розконсервацію танка в одному з російських міст прямо з постаменту на площі. Виглядає це дуже смішно і навіть правдоподібно.

У підписі до відео на ютуб Великий написав: "Нещодавно в одному з ефірів Соловйова обговорювалося питання розконсервації танків Т-54. Його співрозмовник заявив, що окрім Т-54, якщо знадобиться, знімуть ще з постаментів і Т-34, з яких зможуть укомплектувати бронетанкову дивізію. І при цьому додав, що жарти на цю тему недоречні. Загалом, друзі, невеликий сюжет новин на тему розконсервації тих самих Т-34 з постаментів".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію Юрія:

"Як чітко у вас вдається так корчити пику, і передавати ту безглуздість, яка відбувається".

"Під Москвою був музей танків, цікаво вони вже всі виїхали постояти?"

"Юрій, як завжди, сміх через сльози. Неможливо не посміхнутися".

"Дякую за позитивні емоції!".

"А крейсер аврора?"

"Це шедевр".

"Ведучий сам у шоці".

"Бомж у танку, це щось".

"Я валяюся. Це реально смішно".

"Це шедевр".

"Юрію, ви талант-таланище".

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