Після початку повномасштабної війни Аніта Луценко разом із донькою Мією тимчасово оселилися в Великобританії. Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка "Зважені та щасливі" зізналася, що після народження доньки зіштовхнулася з серйозною проблемою, від якої досі страждає.

"З моменту народження Мії у мене знайшовся гіпотиреоз. Я приймаю щодня гормони і абсолютно впевнена, що моя вага залежить від мого раціону, а не від того приймаю я гормон чи пропускаю. Ну можливо з діагнозом + 3 кг. Типу важила 55 кг а зараз 58-60 кг. Але і руху меньше. Мене напрягає вже 6 років приймати гормон щоранку, тому я вирішила вийти з цього кола. Просто запарило! Досить! Якщо не вийде, теж ок - я хоча б спробую!", — зізнається Аніта Луценко.

Поки тренерка записалась до трьох топових ендокринологів на консультацію.

"Подивимось. Моя ціль «зіскочити» з таблеток. Зараз це 75 мг л-тіроксин щодня. Поїхали. Чим закінчиться - можна судити через рік. Тут буду постити висновки і провали) Що там у вас по Чорообильській щитовидці!? Адже на катастрофу я була в Києві) де і народилася, де і провела все дитинство і юніорство і зрілість)", — додала зірка "Зважені та щасливі".

Нагадаємо, що Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" похизувалася ніжками в сукні з розрізом.

Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.

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