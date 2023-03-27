Даша Ульянова чесно показала, як виглядає без великих збільшених губ, вона вирішила їх розколоти.

Як пише Politeka.net , Даша Ульянова щодня намагається привертати увагу фанатів, розповідає про себе та відповідає на провокативні теми. Нерідко дівчина стикається з критикою, але звикла з нею боротися по-своєму.

На цей раз Ульянова чесно показала, як виглядає без величезних збільшених губ, вона вирішила їх розколоти. За словами дівчини, з такою формою незвично і вона вражена, чому не зробила цього раніше.

«Краще; Мила така; Відмінний результат. Поділіться майстром; Дашуля завжди була красуня 😍, і мені було все одно, що писали не тактичні люди в бік губ;

З усмішкою краще. Губи тут виглядають природними та красивими; Даш ти кльова! І з губами та без них! Дуже помітно, що ти працюєш над собою! Ти приклад!».

Не лише витонченою розтяжкою гімнастки Даші вдалося вразити публіку, а й чесною розповіддю про своє перетворення. Дівчина помітно схудла перед шоу, а також сильно збільшила губи, змінивши форму.

І тільки зараз, через роки, вона їх вирішила розколоти та зменшити. Тепер Ульянова записує жартівливі відео в мережі.

"Друга серія під'їхала 😅 я знаю, ви чекали))" - поділилася Даша.

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