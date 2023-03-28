Як відомо, переможниця конкурсу «Міс Всесвіт 2022» Бонні Габріель і сама дизайнер, пише Politeka.net.

Вона дуже часто з'являється на публіці у своїх вбраннях, любить експериментувати і доводити публіці, що для неї не існує модних викликів, з якими вона б не впоралася.

Так, днями Бонні Габріель постала перед камерами в ботфортах із широкою халявою. Свій образ «Міс Всесвіт» доповнила літнім комбінезоном із короткими шортами, відкритою спиною та дуже глибоким декольте.

Волосся переможниця конкурсу краси зібрала у гладкий хвіст.

Багато підписників Бонні оцінили її зовнішній вигляд, назвавши його модним і дуже милим. Дехто також поцікавився, де можна купити такі ботфорти. У коментарях також уточнили, що комбінезон – якраз із її власної студії.

"Дуже мило", "Образ - вогонь!", "Ти все ще сяєш, у тебе все ще є твоя корона, тому що ти королева", "Королева", "Велика любов від Міс Пакистан".

Дехто, втім, висловив припущення, що образ надто ризикований.

«Мені подобається вбрання та чоботи, але їх потрібно носити окремо! Вони не доповнюють один одного… Чи в цьому є мета? будь-що… просто для задоволення».

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