Відома телеведуча Леся Нікітюк любить показувати в Інстаграмі свої образи дня. Проте останній рік артистці, як усім українцям, було не до цього.

Тільки зараз, згодом, Леся вирішила трохи згадати минуле і під час походу по магазинах похвалилася цілою добіркою модного вбрання з подругою. Дві блондинки і в парному вбранні і в різних виглядали дуже привабливо.

Нерідко Леся отримує заздрісні коментарі на свою адресу та різні поводження з критикою. Проте на спроби засоромити її Леся не реагує, висловлюючись у мережі.

Також Нікітюк, яка після початку війни відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася із кумедним фото, на якому фотографувала себе до голлівудської зірки Орландо Блума.

Нещодавно зірка "Піратів Карибського моря" Орландо Блум побував в Україні. Очевидно, Леся вирішила "хайпанути" на цій темі.

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