Більше року Маша Єфросиніна живе поряд із жахами, які принесло повномасштабне вторгнення до їхніх будинків. ЗМІ почали з'являтися поради про те, як прийти до тями після зґвалтування, що вказує на масштаб явища. Російські загарбники знущалися з жертв у населених пунктах, які тимчасово захопили.

Посттравматичний синдром став гострішим після року війни, і фахівці з психотерапії виявляють травми, отримані навесні 2022 року жителями окупованих територій. Маша Єфросиніна розповіла, що щодня вона проживає цей біль разом із учасницями реабілітаційних програм.

Незважаючи на труднощі, вони вчаться жити наново, відновлюють віру у життя та майбутнє. Одним із завдань Фонду є популяризація звернення, щоб кожна жінка розуміла, що вона не винна та отримає допомогу.

"Нам доводиться діставати жінок із ментальних «чорних ям»: після року війни вступив у найгострішу фазу посттравматичний синдром. Виявляються травми, отримані навесні 2022 року жителями окупованих територій – там, де люди сиділи кілька місяців у темних підвалах" – ділиться Марія.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.