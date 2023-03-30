Головному герою шоу «Холостяк-12» Олександру Топольському дорікнули розмірам букета, який він подарував своїй новій обраниці.

Так, деякі користувачі соцмереж зазначили, що букет непоказний і замалий, пише Politeka.net.

«Жлобський букетик вибрав»,

«Він їй теж постійно при бізнес розповідає?»,

«Букетик пряма пісня»,

«Який бізнес, такий і букет»,

"Катя правду говорила, що він жлоб, судячи з квітів" , - обговорюють закоханого "Холостяка" Топольського в соцмережах.

Додамо, що обличчя своєї нової обраниці Топольський поки що приховує. Відомо, що вона дизайнерка і у неї свій бренд жіночої білизни.

Нагадаємо, відносини Топольського та переможниці «Холостяк-12» Каті Лозовицької не склалися.

«Наша історія з Алексом тривала місяць. Весь цей час ми знаходились у Києві. Ми розійшлися за день до війни», – розповідала Катя після розриву.

Розставання, казала Лозовицька, вона пережила абсолютно нормально, бо розуміла, що Топольський не та людина, яка їй потрібна.

Після розриву Топольський і Лозовицька не спілкуються.

«Після постшоу ми не спілкувалися, ми просто обмінялися постами. І чесно кажучи, після його відповіді на мій, спілкування у нас точно не буде», - зізнавалася переможниця «Холостяк-12».

Також повідомлялося, що Алекс Топольський відреагував на нову порцію критики.

Крім того, Politeka.net писала, що учасниця "Холостяка-12" згадала момент із Топольським, який її насторожив.