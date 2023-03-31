Співачка Ані Лорак поділилася прем'єрою, але потрапила до епіцентру уваги серед українців після скасування концертів у Росії.

Як пише Politeka.net , Ані Лорак – відома російська співачка з України. Зірка вважає за краще мовчати про війну в рідній країні і з'являється на корпоративах у Росії, а нещодавно вирішила поїхати на гастролі російськими містами в розпал війни. Один із відомих українських гумористів вирішив потролити Лорак і написав подяку за допомогу ЗСУ, а Юрій Бутусов підтримав флешмоб. Після цього "дивним" збігом обставин у співачки почали скасовувати концерти в Росії. Тепер артистка вирішила презентувати свою пісню.

"Музика - це те, що дає мені сили і наповнює змістом моє існування", - написала Лорак.

Українці вирішили не зупинятися на досягнутому зі скасуванням концерту і продовжили тролити:

"Дякую за допомогу Україні! Тепер усі знають, що ви справжня патріотка!";

"Велика патріотка, забирає у росіян і все на допомогу ЗСУ! Слава Україні!";

"Дякую Ані за допомогу ЗСУ!!! Ми знали, що ви справжня патріотка!!!! Ще раз спасибі";

"Кароліна, дякую за такий несподіваний сюрприз. Легка, душевна композиція! весь ранок на повторі! Любимо Вас!";

"Дякую за допомогу ЗСУ! Не словом а ділом".

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