Як пише Politeka.net , Ані Лорак – відома російська співачка з України. Зірка вважає за краще мовчати про війну в рідній країні і з'являється на корпоративах у Росії, а нещодавно вирішила поїхати на гастролі російськими містами в розпал війни. Один із відомих українських гумористів вирішив потролити Лорак і написав подяку за допомогу ЗСУ, а Юрій Бутусов підтримав флешмоб. Після цього "дивним" збігом обставин у співачки почали скасовувати концерти в Росії. Тепер артистка вирішила презентувати свою пісню.
"Музика - це те, що дає мені сили і наповнює змістом моє існування", - написала Лорак.
Українці вирішили не зупинятися на досягнутому зі скасуванням концерту і продовжили тролити:
"Дякую за допомогу Україні! Тепер усі знають, що ви справжня патріотка!";
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"Велика патріотка, забирає у росіян і все на допомогу ЗСУ! Слава Україні!";
"Дякую Ані за допомогу ЗСУ!!! Ми знали, що ви справжня патріотка!!!! Ще раз спасибі";
"Кароліна, дякую за такий несподіваний сюрприз. Легка, душевна композиція! весь ранок на повторі! Любимо Вас!";
"Дякую за допомогу ЗСУ! Не словом а ділом".
Нагадаємо, Сумська заговорила про "краще приниження" таких запроданок, як Лорак після скандалу.
А ще Politeka повідомляла, що Лорак після скасування її концертів звинуватила у всіх бідах частину українців.
Також Politeka писала, що запроданка Лорак роздраконила українців банальним фото за сніданком.