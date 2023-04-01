На своїй сторінці в Instagram Катя Осадча показала кадри з важливого заходу, де вона була ведучою.

"Не залишити без покарання жоден злочин росіі - наша мета! В роковини звільнення Київщини відбулася важлива подія - міжнародний форум Об’єднані заради справедливості. Від Бучі до Гааги. Форум пройшов вдруге і його вже називають юридичним Рамштайном, адже він об’єднує найпотужніших міжнародних спеціалістів з права. Це не просто дискусії і слова - це конкретні дії людей, які об’єдналися, щоб покарати зло і ми бачимо вже просування на цьому фронті", — пише ведуча.

Серед таких конкретних дій: виданий ордер на арешт путіна, робота над створенням трибуналу для керманичів російського режиму, одностайна підтримка міжнародної юридичної спільноти в бажанні притягнути до відповідальності.

"Мене надихнули слова Каріма Хана, того самого прокурора міжноородного суду, який видав ордер на арешт путіна. Категоричні формулювання щодо режиму вселяють віру, що реальні покарання вже неминучі. Я вела конференцію та дискусійні панелі і для мене було надзвичайно важливо підняти на конференції питання цивільного полону. Адже утримання невинних цивільних у в’язницях, катування, насилля - це все порушення всіх гуманітарних норм, женевських конвенцій і правил ведення війни. Це має бути вирішено і покарано і наші цивільні мають бути повернуті без обміну. В першу чергу поранені і тяжко хворі", — наголосила Катерина Осадча.

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