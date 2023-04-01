Як пише Politeka.net, Оля Полякова - відома українська співачка, яка має двох доньок - 18-річну Машу та 11-річну Алісу. Старша дочка вже виросла справжньою красунею, закінчила українську школу та поїхала вчитися до Лондона. Маша також займається співом, пішовши стопами мами, і навіть встиг зібрати молодіжну панк-рок групу.
Також донька Полякової веде ТікТок, де за нею стежать сотні тисяч українців. А цього разу Маша записала жартівливе відео, де показала, як нормальні люди чухають руки та як вона це робить.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"Я теж так роблю, я думала, що я тільки одна так роблю, я вже думала, що вже від усіх відрізняюся";
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"Мене запитують, навіщо мені зуби, я:"
"Якщо долоня свербить, то хтось дасть тобі грошей";
"У мене все ж таки стояли камери";
"Я так один раз почухала долоню зубами в автобусі, за підсумком на мене дивилися, начебто я її хотіла зжерти";
"Так, я знала, що там буде зубами, ви не одна така";
"Капець, я тебе не впізнала, дивлюся, хтось знайомий";
"У мене таке, тільки коли перший метод безсилий і мені вже задерло";
"То така життєва ситуація. Можна об стіл або щіткою для волосся ще".
Нагадаємо, донька Полякової роздраконила українців кадрами з бойфрендом у Парижі.
А ще Politeka повідомляла, що 18-річна донька Олі Полякової несподівано нарвалася на критику
Також Politeka писала, що дочка Полякової разом із хлопцем зустріла повноліття у несподіваному місці