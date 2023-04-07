На офіційній сторінці "Мастер Шеф" в Instagram розповіли, як приготувати лазанью за рецептом Володимира Ярославського. Ця страва з тонких шарів тіста з дуже смачною начинкою не залишить нікого байдужим.

На 4 порції нам знадобляться такі інгредієнти:

моцарела — 250 г

тісто для пасти — 250 г

смажені білі гриби — 250 г

рагу з кролика (або курки) — 600 г

пармезан — 50 г

Для соусу бешамель:

40 г борошна

50 г вершкового масла

350 мл молока

150 мл вершків

мускатний горіх

сіль

Спершу готуємо рагу з кролика: обсмажуємо великі шматки м'яса, додаємо обсмажену цибулю, свіжий чебрець, розмарин, сіль, перець, невелику кількість бульйону та білого вина. Томимо кролика на слабкому вогні 1,5—2 години. Потім охолоджуємо і розбираємо на невеликі шматочки, видаляючи кістки. Рідину, яка залишилася, можна добре уварити і додати до шматочків кролика.

Білі гриби обсмажуємо на олії до рум’яного кольору, додаємо дрібно нарізаний часник, вершкове масло і подрібнену петрушку, обсмажуємо ще хвилину, солимо.

Тісто на пасту розкатуємо завтовшки 1 мм і вирізаємо за формою, у якій плануємо запікати лазанью. Варимо в підсоленій киплячій воді всього 30 секунд. Дістаємо тісто за допомогою шумівки і відразу ж опускаємо його в крижану воду, щоб зупинити процес приготування і уникнути злипання шарів.

Далі збираємо лазанью. Змащуємо форму вершковим маслом. Викладаємо на дно лист тіста, на нього кладемо половину м'яса кролика і нарізану половину моцарели. Знову шар тіста, бешамель, білі гриби. Потім — тісто, кролик, моцарела. Далі тісто, соус, а зверху посипаємо натертим пармезаном.

Запікати лазанью потрібно за температури 180—190 градусів 20 хвилин, до красивої рум’яної скоринки. При подачі можна полити оливковою олією, посипати зеленню.

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