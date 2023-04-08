Популярна українська співачка Аліна Паш, яка була переможницею Нацвідбору на "Євробачення", але скандали не поїхала туди, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним відео, в якому показала грандіозне перетворення.
Як видно, у короткому ролику Аліна спочатку з'явилася в яскравому образі – на ній незвичайна накидка, що нагадує гобелен з іконою, на її голові строката хустка у синіх тонах, а на обличчі яскравий макіяж та модні окуляри. Якоїсь миті співачка робить спритний рух і вже за мить з'являється в кардинально іншому образі. Так, тепер на ній вузькі чорні скині, чорна сорочка та об'ємна пухнаста кофта. При цьому на голові співачки така ж пухнаста шапка, її волосся незвичайно завите, а на її обличчі величезні темні окуляри.
У підписі до публікації Паш написала: "Варшава, Берлін, Брюссель – DONE. Наступні Відень – 7/04, Будапешт – 9/04, Прага – 11/04 (SOLD OUT). Квитки за посиланням у хайлайтз (SLUKHAY). До зустрічі ". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Ой, у рум'янці така сила, що всі квіти погасила".
"Ех, шкода, що у Празі вже немає квитків".
"Потужно".
"Йоу, але це вау!"
"Ось відьма".
"Вау! Оце магія".
"Їй! Це добре дуже".
"Викликливо, вогонь".
"Сильно".
"Чарівниця".
"Круто".
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
"Гонять на фронт простих і судять простих": українцю, який відмовився служити, вимагають жорсткішого покарання
Новий наступ росіян, розкрито, де він буде: стягують війська, найманців і техніку
"Татарський і таємнича статуетка": Великий з "Квартал 95" насмішив українців "вибуховою" пародією
Низка загадкових смертей топ-менеджерів у Росії, знайдено ще одне тіло: "Так, це правда"
Нагадаємо, "Весь світ полюбить": Дорофєєва у спокусливому образі показала, чим буде радувати публіку в Америці.
Як повідомляла Politeka, "Скиньте йому номер Лукашенка": Цибульська насмішила новим відео про скандал із Трампом.
Також Politeka писала, що "Перестаньте чіплятися до мене": Квіткова з "Холостяка" зачарувала кокетливим відео з перевдяганням.