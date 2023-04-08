Популярна українська співачка Аліна Паш, яка була переможницею Нацвідбору на "Євробачення", але скандали не поїхала туди, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним відео, в якому показала грандіозне перетворення.

Як видно, у короткому ролику Аліна спочатку з'явилася в яскравому образі – на ній незвичайна накидка, що нагадує гобелен з іконою, на її голові строката хустка у синіх тонах, а на обличчі яскравий макіяж та модні окуляри. Якоїсь миті співачка робить спритний рух і вже за мить з'являється в кардинально іншому образі. Так, тепер на ній вузькі чорні скині, чорна сорочка та об'ємна пухнаста кофта. При цьому на голові співачки така ж пухнаста шапка, її волосся незвичайно завите, а на її обличчі величезні темні окуляри.

У підписі до публікації Паш написала: "Варшава, Берлін, Брюссель – DONE. Наступні Відень – 7/04, Будапешт – 9/04, Прага – 11/04 (SOLD OUT). Квитки за посиланням у хайлайтз (SLUKHAY). До зустрічі ". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Ой, у рум'янці така сила, що всі квіти погасила".

"Ех, шкода, що у Празі вже немає квитків".

"Потужно".

"Йоу, але це вау!"

"Ось відьма".

"Вау! Оце магія".

"Їй! Це добре дуже".

"Викликливо, вогонь".

"Сильно".

"Чарівниця".

"Круто".

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