Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка після початку війни відновила зйомки свого тревел-шоу "Ле Маршрутка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка поділилася яскравими кадрами на прогулянці у весняному Києві.

Як видно, на нових знімках Леся зображена у гарній локації на Хрещатику з видом на місто та просторе небо. Перед камерою вона з'явилася у стильному вбранні – широких світлих штанах спортивного стилю, білій футболці та яскравому кораловому піджаку незвичайного крою. Доповнює образ маленька світла сумочка, волосся телезірки розпущене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Нікітюк написала: "Київ" та залишила емодзі-серце. Коментувати та лайкати знімки телеведучої почали не лише шанувальники, а й зіркові колеги. Так, ведучий Слава Дьомін викотив Лесі претензію, що не захотіла з ним на каву. "А на каву зі мною так і не пішла", - написав Дьомін.

А користувачі пишуть телезірці компліменти:

"Яка вродлива жінка".

"Яка краса!".

"Яка гарна. Київ – кохання".

"Найкрасивіша киянка-хмельничанка".

"Леся, ви богиня".

"Яка гарна сумочка".

"Київ, як завжди, чудовий".

"Чудовий стиль".

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