Український артист Артем Пивоваров часто публікує кадри зі своїх благодійних концертів. Під час виступів музикант викладається на повну програму. Він буквально живе сценою: спілкується з шанувальниками, знімає все на телефон, показує трюки і навіть забирається на балкон до глядачів у залі. В одному відео артист зібрав такі моменти та показав кадри в Інстаграм.

Артем Пивоваров зібрав кадри, на яких показав яскраві моменти. На відео можна побачити, як музикант заліз на балкон до глядачів, а потім зістрибнув звідти до рук шанувальників. До того ж артист застрибнув на колонки, піднявся нагору по кріпленню сцени та пограв ногами на музичних барабанах. Більше того, навіть станцював брейк.

"Я взагалі невживаю і всім рекомендую. Особливо, адекватність на своїх концертах взагалі ніколи не приймаю. Це не про мене. Точно вам говорю", - пожартував Артем Пивоваров, опублікувавши кумедні кадри.

Користувачі мережі писали компліменти артистку і зазначали, що відео змусило їх посміхнутися:

"Неймовірно божевільний", "Такий артист - один на мільйон", "Адекват - не наш формат", "Видно, що людина кайфує від того, що робить", "А це ж Артем тільки почав".

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