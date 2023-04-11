Украинский артист Артем Пивоваров собрал кадры, на которых показал яркие моменты из своих концертов.

Украинский артист Артем Пивоваров частенько публикует кадры со своих благотворительных концертов. Во время выступлений музыкант выкладывается по полной программе. Он буквально живет сценой: общается с поклонниками, снимает все на телевон, показывает трюки и даже забирается на балкон к зрителям в зале. В одном видео артист собрал такие моменты и показал кадры в Инстаграм.

Артем Пивоваров собрал кадры, на которых показал яркие моменты. На видео можно увидеть, как музыкант залез на балкон к зрителям, а после спрыгнул оттуда в руки поклонников. К тому же артист запрыгнул на колонки, поднялся наверх по креплению сцены и поиграл ногами по музыкальным барабанам. И более того, даже станцевал брейк.

"Я вообще неупотребляю и всем рекомендую. Особенно, адекватность на своих концертах вообще никогда не принимаю. Это не обо мне. Точно вам говорю", - пошутил Артем Пивоваров, опубликовав забавные кадры.

Пользователи сети писали комплименты артистку и отмечали, что видео их заставило посметься:

"Невероятно безумный", "Такой артист - один на миллион", "Адекват - не наш формат", "Видно, что человек кайфует от того, что делает", "А это же Артем только начал".

Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.

Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.

Также Politeka писала, что Артем Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.