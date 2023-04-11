Украинский артист Артем Пивоваров частенько публикует кадры со своих благотворительных концертов. Во время выступлений музыкант выкладывается по полной программе. Он буквально живет сценой: общается с поклонниками, снимает все на телевон, показывает трюки и даже забирается на балкон к зрителям в зале. В одном видео артист собрал такие моменты и показал кадры в Инстаграм.
Артем Пивоваров собрал кадры, на которых показал яркие моменты. На видео можно увидеть, как музыкант залез на балкон к зрителям, а после спрыгнул оттуда в руки поклонников. К тому же артист запрыгнул на колонки, поднялся наверх по креплению сцены и поиграл ногами по музыкальным барабанам. И более того, даже станцевал брейк.
"Я вообще неупотребляю и всем рекомендую. Особенно, адекватность на своих концертах вообще никогда не принимаю. Это не обо мне. Точно вам говорю", - пошутил Артем Пивоваров, опубликовав забавные кадры.
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Пользователи сети писали комплименты артистку и отмечали, что видео их заставило посметься:
"Невероятно безумный", "Такой артист - один на миллион", "Адекват - не наш формат", "Видно, что человек кайфует от того, что делает", "А это же Артем только начал".
Напомним, что Артем Пивоваров в кругу детей удивил уроком истории, украинцы в восторге.
Как сообщала Politeka, Артем Пивоваров эмоционально отреагировал на освобождение родного города.
Также Politeka писала, что Артем Пивоваров после премьеры с Поляковой удивил откровением.