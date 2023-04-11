Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова і народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала відео зі свого тренування, а у підписі до нього розповіла про старт нової програми схуднення, в якій можуть взяти участь усі бажаючі.

Як видно, у ролику Марина знята у просторій кімнаті під час тренування, вона активно рухається, показуючи свої вправи. Перед камерою телезірка з'явилася у притупленому спортивному вбранні кислотно-жовтого кольору, який наголосив на її стрункому та підтягнутому тілі. Її волосся зібране в акуратний хвіст, а на обличчі легкий макіяж та зосередженість.

У підписі до публікації Боржемська розповіла про старт її нової програми зі схуднення, до якої можуть приєднатися усі охочі. "Офіційно відкритий набір у програму травня. Хочеш отримати умови? Став +". До речі, у своєму ролику фітнес-тренер розкрила подробиці, що буде у її новій програмі. Так, Марина пообіцяла, що учасники отримають нове меню з рецептами, онлайн-тренування, консультації з різними лікарями, а також багато корисної інформації.

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