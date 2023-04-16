Зірка "Дизель шоу", популярна акторка та співачка Вікторія Булітко родом із Запоріжжя, саме там живе вся її родина.

На офіційній сторінці "Дизель шоу" в Instagram розповіли, що Вікторія Булітко після початку повномасштабної війни більше зблизилася з рідними, зокрема й зі старшим братом Максимом.

"Мені здається, під час повномасштабної війни я більше почала спілкуватися зі своїми рідними, ніж із друзями. Тому що я дуже сумую та хвилююся. Запоріжжя — прифронтове місто, і щоразу, коли читаєш новини про обстріли, серце стискається. Одразу телефонуєш своїм", — заявила акторка.

Максим старший за Віку на півтора роки. Як розповіла артистка, раніше ця різниця була для неї дуже вагома, тож стосунки сестри та брата складалися дуже напружено.

"У дитинстві ми часто билися, чіпляли одне одного та отримували прочуханки від батьків. Коли я вже стала дорослою, я відчула, наскільки сильно люблю свого брата. У нас дуже змінилися стосунки — вони стали міцнішими. Можливо, через те, що я переїхала в Київ і не так часто з ним бачуся. З роками ти все більше цінуєш і дорожиш зв’язком із рідними", — зізнається Вікторія Булітко.

Додамо, інша зірка "Дизель Шоу" Яна Глущенко також має брата. Олександр на 6 років старший за зіркову сестру. У дитинстві вони постійно билися, але тепер у них гарні стосунки. Зараз Сашко служить у лавах ЗСУ, тож акторці не часто вдається з ним побачитися.

Нагадаємо, раніше Вікторія Булітко здивувала кадрами з центру Москви.

Як повідомляла Politeka, Булітко наочно показала, чому українці ненавидять росіян.

Також Politeka писала, що зірка "Дізель Шоу" Булітко стала "нареченою".