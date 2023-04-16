Відома співачка Даша Астаф'єва поділилася кадрами, як вона просто проводить час далеко від скандалів шоу-бізнесу.

Популярна українська співачка та модель Даша Астаф'єва , яка раніше докладно розповідала про своє захоплення риболовлею, вирішила поділитися атмосферними кадрами. Нещодавно артистка вирушила на український курорт, як вона висловилася, вилікувати душу.

Звідти Даша із задоволенням ділиться різними кадрами та розповідає про себе.

«Зберігайте собі місце та відео з рецептом. Чому потрібно використовувати форель. Форель займає перше місце з виведення холестерину з організму та суттєвого очищення кровоносних судин.

А тому захищає людину від підвищення тиску, інсультів та інфарктів; А ще форель має дуже смачний жир, соковитим м'ясом із щільною шкіркою, що тане в роті» - поділилася Астаф'єва.

У мережі підтримали повчання співачки:

«Є захотілося знову; Так приємно та затишно на це все дивитися, ніби якийсь інший казковий світ; Я там таку спіймав, ти що! смачно через екран телефону); Дякую за таку красу та смакоту; Ви так еволюціонували у духовний бік».

Як Даша вже раніше розповідала шанувальникам, вона вдруге з початку війни поїхала з Києва, щоби трохи відпочити. Зараз вона в Карпатах, і, судячи з нових фото, чудово проводить час і набирається сил.

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